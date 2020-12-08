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ليبيا.. تأجيل اجتماع غدامس إلى 21 ديسمبر

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ليبيا.. تأجيل اجتماع غدامس إلى 21 ديسمبر
Reuters
جلسة لمجلس النواب الموالي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس (صورة أرشيفية)
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أعلن أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في غدامس التئام المجلس وإعادة توحيده بعد حضور 120 نائبا، وأنهم سيمنحون فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب بعقد جلسة رسمية بعد أسبوعين في صبراتة.

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وقال النواب في بيان لهم اليوم الثلاثاء إن الجلسة المقبلة، التي ستعقد يومي 21 و22 ديسمبر، ستناقش في يومها الأول بندين أحدهما إقرار دورة رئاسية للمجلس بواقع ستة أشهر لكل دورة، والثاني إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.

أما جلسة 22 ديسمبر، فستبحث إعادة انتخاب اللجان البرلمانية وتشكيل اللجان الفنية المؤقتة، إضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام أن نحو 60 عضوا في مجلس النواب الليبي انسحبوا من اجتماع غدامس التشاوري وغادروا المدينة بسبب خلافات لم تحدد.

المصدر: "الوسط"

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