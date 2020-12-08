بعد العفو الرئاسي عنه .. محكمة مصرية تصدر قرارا بشأن الضابط قاتل سوزان تميم

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على ضابط الأمن السابق محسن السكري المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم عام 2008.

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وصدر قرار بتأجيل الحكم إلى 5 يناير المقبل في اتهامه بغسل أموال بنحو 2 مليون دولار المتحصلة من قتله الممثلة سوزان تميم.

وكان المتهم ظهر داخل القفص الزجاجي في أكتوبر الماضي، مرتديا الملابس البيضاء والكمامة، بعد حصوله على عفو رئاسي في قضية قتل الممثلة.

واستمعت المحكمة في وقت سابق لأقوال ضابطين اثنين، حيث جاءت شهادتهما، أنهما لا يتذكران الواقعة بشكل تفصيلي لمرور 12 عاما عليها، إلا أن تحرياتهما ومصادرهما السرية والمستندات أثبتت ارتكاب المتهم جريمة الغسل، وإخفائه في بوتجاز المطبخ ما يزيد عن مليون ونصف المليون دولار.

يذكر أن السكري حصل على عفو رئاسي من عقوبة المؤبد الصادرة بحقه لادانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2020، الصادر مايو الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية