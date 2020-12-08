الخارجية الأمريكية تشطب السودان من "اللائحة السوداء للحرية الدينية"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية بسبب الإصلاحات التي اتخذها في مجال الحريات الدينية وتعديل القوانين.

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ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية فقد تم شطب اسم كل من السودان وجمهورية أوزبكستان من القائمة، بسبب "التقدم الكبير والملموس الذي اتخذته حكومة كل من البلدين خلال العام المنصرم".

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن "الإصلاحات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة السودانية في إصلاح القوانين والممارسات الفعلية يصلحان نموذجا تستهدي به دول أخرى".

من جهة أخرى، أضافت الخارجية الأمريكية نيجيريا إلى القائمة السوداء للحرية الدينية، ما يمهد الطريق لعقوبات محتملة إذا لم تحسن سجلها.

وصنف وزير الخارجية مايك بومبيو الصين وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية على أنها "دول تشكل قلقا خاصا" بشأن الحرية الدينية.

المصدر: سونا+ فويس أوف أميركا