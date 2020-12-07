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صفر إصابات بكورونا في 17 ولاية جزائرية

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صفر إصابات بكورونا في 17 ولاية جزائرية
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين في بيان لها، أن 17 ولاية في البلاد لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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وحسب آخر إحصائية أصدرتها الوزارة، فإن 31 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 573 حالة جديدة في عموم البلاد، في وقت يتلقى حاليا 38 مريضا العلاج في غرف العناية المركزة، فيما سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 11 حالة وفاة، و502 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائية كورونا حول العالم، سجلت الجزائر 88,252 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,516.


المصدر: النهار

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