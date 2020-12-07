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المسماري: اتفاق (5 + 5) ناجح لكن الوفاق تهدد بالانسحاب منه - فيديو

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المسماري: اتفاق (5 + 5) ناجح لكن الوفاق تهدد بالانسحاب منه - فيديو
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الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري
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أكد المتحدث باسم "الجيش الوطني" الليبي اللواء أحمد المسماري أن اتفاق "5 + 5" لوقف إطلاق النار في ليبيا ناجح، لكن "حكومة الوفاق تهدد بالانسحاب منه".

وقال في مؤتمر صحفي إن "القيادة تعرب عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة لمليشيات الوفاق في طرابلس ومصراتة ونقل مليشيات وأسلحة عسكرية باتجاه التماس غرب سرت والجفرة".

وأضاف: "الدعم التركي لحكومة الوفاق ما زال متواصلا من خلال نقل العتاد العسكري على متن طائرات شحن عسكرية لنقل العتاد لمطار مصراتة ومعتيقة"، وأن "أردوغان لا يريد السلام".

وتابع: "أردوغان يعمل على نقل الأسلحة والعتاد والمرتزقة من تركيا وغيرها من الدول، بهدف رفع قيمة الفاتورة مما سيشكل عبئا على الشعب الليبي".

وقال: "الشعب الليبي أصبح على إطلاع من أي جهة أو تيار لا يريد السلام، ويريد فقط السيطرة على الدولة ومقدراتها، وكذلك الدول الداعمة لهذه التيارات".

المصدر: "سبوتنيك" + فيسبوك اللواء أحمد المسماري

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