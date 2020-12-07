السيسي يغرد بعد لقائه ماكرون

غرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعقد مؤتمر صحفي معه حول تطورات الأوضاع الثنائية.

أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا، فالعلاقات بين بلدينا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة، وقد تطرقنا اليوم إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة..١/٢ pic.twitter.com/HywZpv3O6q — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) December 7, 2020

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وقال الرئيس المصري عبر حسابه على تويتر: "أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا، فالعلاقات بين بلدينا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة، وقد تطرقنا اليوم إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة".

وتابع الرئيس المصري: "وتبادلنا الرؤى حول قضايانا المشتركة، وضرورة تكثيف التشاور الهادف في مواجهة التحديات لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة".

المصدر: RT