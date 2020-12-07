مشادات وشجار داخل البرلمان التونسي
Reuters
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شهد اجتماع لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في تونس مشادات وشجارا بين ممثلي التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" إن النقاشات بين ممثلي الكتلتين تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الشتائم في أروقة البرلمان.
وأشارت الإذاعة إلى أن "تبادل العنف جاء على خلفية التصريحات الأخيرة للنائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفّاس بخصوص المرأة، حيث اعتبر العديد من النواب أن هذه التصريحات تضمنت إهانة وإساءة لفئات واسعة من النساء التونسيات".
المصدر: موزاييك أف أم