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حزب تونسي: انتخابات 2019 "كرست النظام المافيوزي".. ومشاورات لحل البرلمان

أخبار العالم العربي

حزب تونسي: انتخابات 2019
Reuters
تونس العاصمة.
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قال زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي في تونس، في تصريح لصحيفة "الشروق" المحلية، إن انتخابات عام 2019 "كرست النظام المافيوزي" الذي زاد الأوضاع في البلاد تعقيدا.

كما نسبت له القناة الإذاعية التونسية "موزاييك" قوله إن هذه الانتخابات "أفرزت منظومة سياسية أدخلت البلاد في الفوضى، مؤكدا أن الاستمرار على هذا النحو سيؤدي إلى نتائج وخيمة".

حزب تونسي: انتخابات 2019 زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي في تونس. الصورة: إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأعلن زهير حمدي وجود اتصالات فيما بين أحزاب "تقدمية" ومنظمات وجمعيات مدنية وخبراء تهدف إلى التشاور حول إمكانية "تأسيس كتلة شعبية وطنية سيادية بهدف الحسم مع المنظومة الحالية وخياراتها مع التغيير على المستوى السياسي والاقتصادي من ذلك حل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية تنفذ إجراءات سيادية لإنقاذ البلاد" حسب ما نقلته إذاعة "موزاييك".

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واتهم زهير حمدي أطرافا في النظام، لم يسمها، بتشجيع العصبيات والنعرات الجهوية "غير مبالية بأمن المجتمع ووحدة البلاد".

 

المصدر: صحيفة "الشروق" التونسية/ القناة الإذاعية "موزاييك" التونسية

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