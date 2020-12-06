تركي الفيصل يرد على تصريح وزير خارجية عمان عن غياب كلمة "مقاطعة" في قاموس بلاده

رد رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة على تصريح وزير خارجية عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي عن غياب كلمة مقاطعة في قاموس بلده.

وصرح وزير الخارجية العماني في كلمته خلال المنتدى الأمني المنعقد في العاصمة البحرينية اليوم الأحد بأن كلمات الاستبعاد والرفض والمقاطعة ليست جزءا من مخزون السلطنة الدبلوماسي، مبديا أمله في أن تعود الولايات المتحدة مع تنصيب جو بايدن رئيسا لها إلى ما وصفه بـ"النجاح الأمريكي الأكبر في المنطقة"، وهو عبارة عن الاتفاق النووي مع إيران.

وبدوره، قال الأمير تركي الذي صعد إلى منبر المؤتمر بعد وزير الخارجية العماني إن "معجم عمان الدبلوماسي الذي لا يتضمن كلمة مقاطعة يعكس طبيعة عمان الفريدة وكونها لم تكن هدفا للجيران عبر تقويض أمن السلطنة وشعبها".

وأشار إلى أن جهود هؤلاء الجيران المزعزعة للاستقرار استهدفت المملكة والإمارات ومصر، مضيفا: "أرجو أن تعاملنا قطر مثلما عاملت عمان".

وزير الخارجية العماني قال ليس في قاموسنا كلمة "مقاطعة"



و الأمير تركي الفيصل يرد عليه رد من العيار الثقيل ولا غرابة



لله درك يالفيصلي pic.twitter.com/AovcaawdZC — لستُ مجرد خالد (@khalled770) December 5, 2020

كما دعا الأمير تركي إلى إضافة عبارة "عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى" في معاجم الدول كافة في حال العودة إلى الاتفاق النووي.

المصدر: سي إن إن