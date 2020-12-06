سوريا.. الإعلان عن أول زيارة خارجية للوزير فيصل المقداد

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يزور طهران، وهي أول زيارة خارجية للمقداد منذ تعيينه وزيرا للخارجية

ويلتقي المقداد في طهران نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الزيارة الخارجية الأولى للمقداد إلى إيران ستشهد محادثات "مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين ايرانيين آخرين".

وأضاف خطيب زاده أن فيصل المقداد سيلتقي غدا الاثنين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

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وكان المقداد تلقى اتصالا من ظريف هنأه فيه بتسميته وزيرا في اليوم الذي أصدر فيه الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتسمية المقداد وزيرا للخارجية السورية يوم 22 من الشهر الماضي، خلفا لوزير الخارجية الراحل وليد المعلم.

المصدر: RT