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أول وزير خارجية عربي يهنئ المقداد بتوليه منصبه الجديد

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أول وزير خارجية عربي يهنئ المقداد بتوليه منصبه الجديد
Reuters Omar Sanadiki
فيصل المقداد
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تلقى وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد أول اتصال من وزير عربي منذ توليه مهام منصبه الشهر الماضي.

وأعلنت الخارجية السورية اليوم الخميس أن المقداد تلقى مكالمة هاتفية من نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي الذي هنأه بتعيينه لمنصبه الجديد و"تمنى له التوفيق في مهامه الجديدة".

وأكدت وزارتا خارجية سوريا وعمان أن المقداد والبوسعيدي بحثا خلال المكالمة "سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار الجانب السوري إلى أن النقاش بين الوزيرين تناول أيضا "سبل تحسين الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية ومعالجة الواقع الصعب الذي تعيشه دول المنطقة بشكل عام".

الوزير المقداد يتلقى اتصالأ هاتفياً من نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي تلقى الدكتور #فيصل_المقداد وزير الخارجية...

Posted by ‎وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية Mofa - Syria‎ on Thursday, December 3, 2020

وذكر بيان الخارجية السورية أن الوزيرين وافقا على استمرار التواصل لـ"بذل الجهود المشتركة من أجل التغلب على هذه الصعوبات وحل المشاكل القائمة في المنطقة لما فيه خير الدول العربية وتقدمها في مختلف المجالات".

وأدى المقداد اليمين الدستورية وزيرا للخارجية في 26 نوفمبر، خلفا لوليد المعلم الذي فارق الحياة منتصف الشهر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.

المصدر: RT

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