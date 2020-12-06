الجامعات العراقية تبدأ العام الدراسي الجديد باستقبال 800 ألف طالب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، اليوم الأحد، بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات باستقبال 800 ألف طالب وطالبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، إن "قرابة 800 ألف طالب وطالبة بدأوا اليوم عامهم الدراسي الجديد في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية".

وأضاف: "يترقب آلاف آخرون من خريجي المرحلة الإعدادية ظهور نتائج القبول المركزي خلال الأيام المقبلة ليدخلوا مرحلة الحياة الجامعية".

والأسبوع الماضي بدأ العام الدراسي الجديد في المدارس العراقية باستقبال 10 ملايين تلميذ وطالب.

المصدر: RT + الصباح