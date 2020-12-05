 
مباشر

الرياض: الملك سلمان حريص على وحدة الخليج ونأمل في تسوية الأزمة مع قطر قريبا

أخبار العالم العربي

الرياض: الملك سلمان حريص على وحدة الخليج ونأمل في تسوية الأزمة مع قطر قريبا
Reuters /Bandar Algaloud/ Courtesy of Saudi Royal Court
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pamt

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن التزام المملكة بتعزيز قوة مجلس التعاون الخليجي وآلياته، مؤكدا أنه من الممكن التوصل قريبا جدا إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية.

وأشار الأمير فيصل في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة"، إلى أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز "حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون".

إقرأ المزيد
السعودية: أحرزنا تقدما كبيرا نحو حل الأزمة الخليجية
السعودية: أحرزنا تقدما كبيرا نحو حل الأزمة الخليجية

وأكد الوزير إحراز تقدم في جهود إنهاء الأزمة المستمرة منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها، مبديا أمل الرياض في التوصل إلى "خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف" قريبا جدا، مما يصب في مصلحة كافة دول المنطقة.

وتابع: "نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية ونأمل أن يحدث ذلك قريبا".

وردا على سؤال عن "اتفاقات أبراهام" (الاتفاق على تطبيع العلاقات الذي أبرمته الإمارات والبحرين مع إسرائيل في سبتمبر) أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الأولوية بالنسبة للمملكة تكمن في دفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار، مشددا على أن هذا هو السبيل الوحيد لإحلال سلام مستدام في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية مؤشرات على إحراز تقدم ملموس في جهود تحقيق المصالحة الخليجية بفضل جهود الوساطة المكثفة من قبل الولايات المتحدة والكويت.

المصدر: RT + العربية + سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا