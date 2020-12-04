 
مباشر

السعودية: أحرزنا تقدما كبيرا نحو حل الأزمة الخليجية

أخبار العالم العربي

السعودية: أحرزنا تقدما كبيرا نحو حل الأزمة الخليجية
Reuters Manuel Balce Ceneta
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/paiv

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إحراز تقدم كبير في جهود فض الأزمة الخليجية وأعرب عن دعم الرياض لجهود الوساطة الكويتية والأمريكية في هذه المسألة.

وكتب وزير الخارجية السعودي في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في "تويتر": "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

كما أكد بن فرحان أمام مؤتمر منعقد في روما إحراز تقدم كبير خلال الأيام الأخيرة بفضل جهود الوساطة الكويتية وبالدعم القوي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: "نأمل أن يسفر هذا التقدم عن اتفاق نهائي يبدو في المتناول، وبوسعي القول إنني متفائل من أننا نقترب من اتمام اتفاق بين كل الدول المعنية بالخلاف".

ويأتي ذلك عقب إعلان الكويت عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية وترحيب قطر بما وصفته "خطوة مهمة نحو حل الأزمة".

وتأتي هذه التطورات على خلفية زيارة مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، إلى المنطقة، وسط تقارير عن تفعيل البيت الأبيض جهوده لتسوية الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017.

المصدر: RT + رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا