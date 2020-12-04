السعودية: أحرزنا تقدما كبيرا نحو حل الأزمة الخليجية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إحراز تقدم كبير في جهود فض الأزمة الخليجية وأعرب عن دعم الرياض لجهود الوساطة الكويتية والأمريكية في هذه المسألة.

وكتب وزير الخارجية السعودي في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في "تويتر": "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) December 4, 2020

كما أكد بن فرحان أمام مؤتمر منعقد في روما إحراز تقدم كبير خلال الأيام الأخيرة بفضل جهود الوساطة الكويتية وبالدعم القوي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: "نأمل أن يسفر هذا التقدم عن اتفاق نهائي يبدو في المتناول، وبوسعي القول إنني متفائل من أننا نقترب من اتمام اتفاق بين كل الدول المعنية بالخلاف".

ويأتي ذلك عقب إعلان الكويت عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية وترحيب قطر بما وصفته "خطوة مهمة نحو حل الأزمة".

وتأتي هذه التطورات على خلفية زيارة مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، إلى المنطقة، وسط تقارير عن تفعيل البيت الأبيض جهوده لتسوية الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017.

المصدر: RT + رويترز