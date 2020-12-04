السعودية: اتفاقات السلام مع إسرائيل خطوة هامة حالت دون ضم أراض فلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن اتفاقات السلام مع إسرائيل تعتبر "خطوة هامة وصحيحة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة".

وأضاف خلال مشاركته في منتدى حوار المتوسط بروما اليوم الجمعة، أن اتفاقات السلام مع إسرائيل حالت دون ضم أراض فلسطينية، وتساهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وأكد دعم الرياض لإبرام اتفاق سلام عادل يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة.

وجاءت تصريحات بن فرحان بعد يوم من إعلان الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق أن بلاده لا تحضر حاليا للتطبيع مع إسرائيل.

Live Now! #MED2020 Dialogue with Prince Faisal Bin Farhan Al Saud https://t.co/qRqIpyv7jV — Rome #MED2020 (@ispionline) December 4, 2020

المصدر: RT