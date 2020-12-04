قطر: بيان الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية

رحب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بإعلان الكويت عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود إنهاء الأزمة المستمرة منذ عام 2017 بين الدوحة وجيرانها في الخليج.

ووصف آل ثاني، على حسابه في "تويتر"، بيان وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بشأن آخر المستجدات في المنطقة بأنه "خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية".

بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) December 4, 2020

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن دولته تشكر الكويت منذ بداية الأزمة على وساطتها وتقدر الجهود الأمريكية في هذا الصدد، مضيفا: "نؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".

التعاون الخليجي: البيان الكويتي يعكس تماسك المجلس

من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، أيضا بالبيان الكويتي، قائلا إنه "يعكس قوة المجلس وتماسكه وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والتي كانت دائما المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة المجلس والذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدوله والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه".

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بالبيان الصادر من وزير خارجية دولة الكويتhttps://t.co/bzve9fLWVA#مجلس_التعاون#الخليج_العربيpic.twitter.com/ZMHwkU6Zpj — مجلس التعاون (@GCCSG) December 4, 2020

ودعا الحجرف أعضاء مجلس التعاون إلى التطلع لـ"تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والازدهار".

المصدر: RT