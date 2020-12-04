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قطر: بيان الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية

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قطر: بيان الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية
Reuters Naseem Zeitoon
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رحب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بإعلان الكويت عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود إنهاء الأزمة المستمرة منذ عام 2017 بين الدوحة وجيرانها في الخليج.

ووصف آل ثاني، على حسابه في "تويتر"، بيان وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بشأن آخر المستجدات في المنطقة بأنه "خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية".

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن دولته تشكر الكويت منذ بداية الأزمة على وساطتها وتقدر الجهود الأمريكية في هذا الصدد، مضيفا: "نؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".

التعاون الخليجي: البيان الكويتي يعكس تماسك المجلس

من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، أيضا بالبيان الكويتي، قائلا إنه "يعكس قوة المجلس وتماسكه وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والتي كانت دائما المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة المجلس والذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدوله والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه".

ودعا الحجرف أعضاء مجلس التعاون إلى التطلع لـ"تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والازدهار".

المصدر: RT

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