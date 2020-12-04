الجيش المصري يستعد لمواجهة الكوارث

أعلنت القوات المسلحة المصرية قيام قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة الفيوم بتنفيذ التدريب العملي المشترك على مجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة.

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وأوضحت القوات المسلحة أن ذلك يأتي للوقوف على مدى استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعناصرها البشرية والمادية للتعامل مع الأزمات والكوارث فضلا عن تدريب مسؤولى كافة الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري للتعامل مع التحديات المحتملة وإزالة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

كما تم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة بما يتناسب مع التحديات المحتملة وتم عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف.

المصدر: RT