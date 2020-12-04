الإمارات: إما نحصل على أفضل أسلحة أمريكية أو سنلجأ إلى دول أخرى

حذرت الإمارات الولايات المتحدة من أنها قد تقتني أسلحة متطورة من دول أخرى إن لم توافق واشنطن على تلبية احتياجاتها في هذا المجال، في ظل جدل حول صفقة تصدير مقاتلات "إف-35" لأبوظبي.

وأشار السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، في سلسلة تغريدات نشرت على حساب السفارة الرسمي أمس الخميس، إلى أن الصفقة التي تشمل أسلحة أمريكية بقيمة 23 مليار دولار منها "إف-35" ويدرسها الكونغرس حاليا تحظى بالأهمية القصوى لكلا الطرفين، وذلك ردا على السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي الذي أعرب مؤخرا عن معارضته للعقد الذي وافقت عليه إدارة الرئيس دونالد ترامب.

Follow this thread for Ambassador Yousef Al Otaiba’s complete response to Sen @ChrisMurphyCT on the UAE’s defense modernization package including the F-35. — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) December 3, 2020

ووصف السفير بلاده بأنها "المجتمع الأكثر انفتاحا وتسامحا" في المنطقة، لافتا إلى أن الصفقة ستتيح تعزيز التعاون العسكري المتطور أصلا بين أبوظبي وواشنطن.

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وقال إن بيع "إف-35" إلى الإمارات هو أكبر بكثير من مجرد صفقة تسليح بل إنه يخدم "المضي قدما صوب شرق أوسط أكثر أمنا واستقرارا" ويتيح للإمارات تولي أكبر قدر من المسؤولية فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، ما سيسمح للولايات المتحدة بالتركيز أكثر على تحديات عالمية أخرى.

وأشار العتيبة إلى موافقة قادة إسرائيل على الصفقة، ورفض الانتقادات التي وجهها ميرفي إلى بلاده على خلفية دورها في الأزمة اليمنية، مذكرا بأن أبوظبي سحبت قواتها من اليمن في أكتوبر العام الماضي.

وذكر السفير أن وصف الإمارات بأنها تحظى بـ"شراكة دفاعية وثيقة ونشطة جدا مع روسيا والصين" هو كلام مبالغ فيه، موضحا أن لدى بلاده "علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع كلا الدولتين وهي تقتني منتجاتهما عندما لا تستطيع الولايات المتحدة تلبية احتياجاتها في المعدات المهمة".

وتابع: "نفضل الحصول على أفضل معدات أمريكية، أو سنجدها على مضض من مصادر أخرى، حتى لو كانت قدراتها أقل".

We would rather have the best US-equipment or we will reluctantly find it from other sources, even if less capable. — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) December 3, 2020

واختتم العتيبة رسالته إلى السيناتور الأمريكي بالقول إن الإمارات تعتبر الولايات المتحدة "شريكا مختارا" في مجال الأمن، مضيفا: "نريد معدات دفاعية وتدريبا وتنسيقا من الولايات المتحدة، لأن هذا الأمر يحظى بالأهمية القصوى في أخطر منطقة بالعالم لحمايتنا ومصالحنا وقيمنا المشتركة مع الولايات المتحدة".

المصدر: RT