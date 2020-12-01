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سيناتور ديمقراطي يدعو لرفع السرية عن صفقة الأسلحة المقترحة إلى الإمارات

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سيناتور ديمقراطي يدعو لرفع السرية عن صفقة الأسلحة المقترحة إلى الإمارات
Reuters HANNAH MCKAY
السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس مورفي
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نشر السيناتور الديمقراطي الأمريكي، كريس مورفي، اليوم الثلاثاء، تغريدة دعا فيها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرفع السرية عن صفقة الأسلحة المقترحة إلى الإمارات.

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وطلب مورفي التخلي عن التوجيهات السرية حول "صفقة الأسلحة الضخمة المقترحة، وغير المسبوقة إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طائرات F-35، وطائرات ريبر بدون طيار".

وأضاف: "مجرد عدد هائل من القضايا غير المستقرة والأسئلة، لم تستطع الإدارة الإجابة عليها"، مشيرا إلى أنه "من الصعب المبالغة في تقدير خطر التسرع في ذلك".

المصدر: RT

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