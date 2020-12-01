سيناتور ديمقراطي يدعو لرفع السرية عن صفقة الأسلحة المقترحة إلى الإمارات

نشر السيناتور الديمقراطي الأمريكي، كريس مورفي، اليوم الثلاثاء، تغريدة دعا فيها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرفع السرية عن صفقة الأسلحة المقترحة إلى الإمارات.

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وطلب مورفي التخلي عن التوجيهات السرية حول "صفقة الأسلحة الضخمة المقترحة، وغير المسبوقة إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طائرات F-35، وطائرات ريبر بدون طيار".

وأضاف: "مجرد عدد هائل من القضايا غير المستقرة والأسئلة، لم تستطع الإدارة الإجابة عليها"، مشيرا إلى أنه "من الصعب المبالغة في تقدير خطر التسرع في ذلك".

Just left the classified briefing on the proposed massive, unprecedented arms sale to UAE, including F-35s and Reaper drones.



Just a mind blowing number of unsettled issues and questions the Administration couldn’t answer. Hard to overstate the danger of rushing this though. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) December 1, 2020

المصدر: RT