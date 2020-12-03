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ويليامز وصالح يؤكدان على ضرورة الإسراع بجهود إنهاء الانقسام في ليبيا

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ويليامز وصالح يؤكدان على ضرورة الإسراع بجهود إنهاء الانقسام في ليبيا
Reuters Esam Omran Al-Fetori/
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بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز أمس الأربعاء آخر المستجدات في البلاد مع رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له عقيلة صالح.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس النواب في بيان مشترك أن ويليامز وصالح أكدا خلال مكالمة هاتفية على "ضرورة الإسراع في الوصول إلى توافق ضمن لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء حالة الانقسام والمضي قدما في تنظيم الانتخابات لإنهاء الأزمة الليبية".

وجاء ذلك على خلفية تحذير المبعوثة الأممية الفرقاء الليبيين في مستهل الجلسة الافتراضية الثالثة لملتقى الحوار السياسي من أن استمرار التواجد العسكري الأجنبي وعمليات تهريب الأسلحة إلى بلدهم يشكل أزمة خطيرة ويناقض مصالح الليبيين.

المصدر: RT 

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