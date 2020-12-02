مراسلة RT: الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما

أفادت مراسلة RT في رام الله بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر اليوم الأربعاء قرارا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما اعتبارا من يوم غد الخميس.

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وبناء على القرار، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال عباس في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية: "اتفقنا مع الدول والجهات المعنية لتوفيرِ لقاح فيروس كورونا بأعداد كبيرة لعلنا نستطيع أن نقي أنفسنا شر هذا الوباء".

وأضاف: "أعطيت تعليماتي للحكومة للقيام بالإجراءات الضرورية لكسرِ هذا المنحنى العالي للإصابات مهما كان الثمن".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت تسجيل 16 وفاة و2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم الماضي.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

المصدر: RT + "وفا"