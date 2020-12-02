ماكرون: على الساسة اللبنانيين تشكيل حكومة إصلاحية وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه على الساسة اللبنانيين تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.

وقال ماكرون، في كلمته خلال افتتاح "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" في باريس: "سأعود إلى لبنان في ديسمبر الحالي للضغط على الطبقة السياسية".

ولفت إلى أنه "من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان".

المصدر: "رويترز"