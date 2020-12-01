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حاكم مصرف لبنان: سنعمل على إعادة تنظيم وبيع البنوك التي لا تستطيع زيادة رأسمالها

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حاكم مصرف لبنان: سنعمل على إعادة تنظيم وبيع البنوك التي لا تستطيع زيادة رأسمالها
Reuters
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة
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أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيعمل على إعادة تنظيم وبيع البنوك التي لا تستطيع زيادة رأسمالها بحلول الموعد النهائي المقرر لذلك في فبراير شباط المقبل.

وقال سلامة في تصريح إن "البنك المركزي سيلتزم بتسليم حسابات الدولة في إطار أي تدقيق جنائي، لكن تسليم حسابات البنوك المحلية يحتاج إلى تعديل القانون، مشيرا إلى أنه "يمكننا أن نبقى على الدعم لمدة شهرين".

المصدر: "رويترز"

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