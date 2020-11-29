مصر تسجل 15 وفاة و358 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 15 وفاة و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6636، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 115541، من ضمنهم 102596 إصابة تم شفاؤها.

ولفت مجاهد إلى خروج 106 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102596.

ناصر حاتم

المصدر: RT