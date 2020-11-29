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الإمارات تعين مبعوثا خاصا لتغير المناخ

أخبار العالم العربي

الإمارات تعين مبعوثا خاصا لتغير المناخ
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عين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأحد، وزير الصناعة سلطان الجابر، مبعوثا خاصا لتغير المناخ.

وقال محمد بن راشد عبر تويتر: "اعتمدنا تكليف سلطان الجابر مبعوثا خاصا لدولة الإمارات في مجال التغير المناخي، لتمثيل الدولة في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي سيكون على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم".

وأشار حاكم دبي إلى إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة، موضحا أنه "يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني".

ويرأس الجابر، الحاصل على درجة الدكتوراة في الأعمال والاقتصاد، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل.

وتقلد الجابر، وهو من دعاة الطاقة النظيفة، عدة مناصب وأدوار استشارية تتصل بقضايا الطاقة والاقتصاد والتنمية المستدامة.

المصدر: وكالات

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