عمان تدين اغتيال العالم النووي الإيراني

أعربت سلطنة عمان اليوم الأحد عن إدانتها لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن وزير خارجية البلاد، بدر بن حمد البوسعيدي، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حيث أعرب عن "تعازي السلطنة في مقتل فخري زاده وإدانتها لهذا العمل وكل ما يتنافى مع القوانين الإنسانية والدولية".

معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع معالي الدكتور محمد جواد ظریف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، أعرب خلاله عن تعازي #السلطنة في مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده وإدانتها لهذا العمل وكل ما يتنافى والقوانين الإنسانية والدولية. pic.twitter.com/nL8KFsMb26 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 29, 2020

من جانبها، ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية أن البوسعيدي خلال المكالمة "رفض الإرهاب بكل أشكاله واعتبره غير مقبول".

وأصبحت عمان ثاني دولة خليجية بعد قطر تدين اغتيال فخري زاده الذي كان يترأس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة لوزارة الدفاع ويعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي.

وقتل فخري زاده صباح الجمعة في ضواحي طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وألقت السلطات الإيرانية على إسرائيل اللوم في الهجوم.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية + "فارس"