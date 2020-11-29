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حكومة السعودية تتوقف عن نشر الإحصاءات اليومية بشأن تفشي كورونا

أخبار العالم العربي

حكومة السعودية تتوقف عن نشر الإحصاءات اليومية بشأن تفشي كورونا
Reuters Ahmed Yosri
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن اعتمادها آلية جديدة لنشر آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، أثناء إيجاز صحفي، أن الآلية الجديدة تقضي بالإعلان عن مستجدات تفشي الفيروس التاجي في المملكة من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، بدلا عن التقارير اليومية.

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وأشار المتحدث إلى استقرار معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في المملكة خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى الوقت نفسه إلى تذبذب عدد الإصابات في تبوك.

وشدد العبد العالي على أن التقيد بالاشتراطات الصحية يمثل السبب الرئيسي لتراجع معدل حالات كورونا في المملكة.

المصدر: السبق + الإخبارية

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