السعودية تسجل أدنى عدد إصابات يومية بكورونا منذ أوائل أبريل

شهدت مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية تراجعا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 220 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض كوفيد-19" (مقابل 302 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ السادس من أبريل عندما تم رصد 203 إصابات.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (220) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (401) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (346,023) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/brSlOXiIwG — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) November 28, 2020

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13 حالة وفاة (مقابل 17 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 401 مصاب للشفاء.

وبذلك أصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 356911 إصابة مؤكدة، منها 5870 حالة وفاة، و346023 حالة شفاء، و5018 حالة نشطة، بما فيها 675 مريضا في حالة حرجة.

المصدر: RT