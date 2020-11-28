صبري بوقادوم: الجزائر ترفض الإسلاموفوبيا والإساءة للآخرين تحت ذريعة حرية التعبير

قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن بلاده ترفض ظاهرة الإسلاموفوبيا وتدعو إلى محاربتها واجتثاثها من جذورها، وإن حرية التعبير لا يمكن أن تكون مبررا للإساءة للغير.

وجاء كلام بوقادوم في تغريدة على موقع "تويتر" أوضح فيها أنه عبر عن هذا الموقف الجزائري خلال الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وقال في التغريدة: "في كلمتي أثناء الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ذكّرتُ بموقف الجزائر الراسخ حول محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وكذا ضرورة مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على مسبباتها، كما أكدتُ مجددا رفض الجزائر للإساءة للآخرين تحت ذريعة حرية التعبير".

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المصدر: صفحة بوقادوم في "تويتر"

في كلمتي أثناء الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي ذكرتُ بموقف الجزائر الراسخ حول محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه و كذا ضرورة مواجهة ظاهرة الاسلاموفوبيا والقضاء على مسبباتها، كما أكدتُ مجددا رفض الجزائر للإساءة للأخرين تحت ذريعة حرية التعبير. @oicarabicpic.twitter.com/pOe4CRzRLC — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) November 27, 2020