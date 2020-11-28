المتحدث باسم الحوثيين: ليس من قوة قادرة على حماية السعودية سوى وقف الحرب ومصالحة الجيران

قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد عبد السلام، إنه ليس من قوة قادرة على حماية السعودية، سوى وقف الحرب في اليمن ومصالحة الجيران.

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وكتب عبد السلام في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، أنه "لا سلاح أمريكي ولا بريطاني ولا أي قوة قادرة على توفير مظلة حماية للنظام العدواني السعودي، وإنما بوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار تستعيد المملكة أمنها المفقود".

وأضاف: "وحدها مصالحة الجيران تقيكم عواقب العدوان".

لا سلاح أمريكي ولا بريطاني ولا أي قوة قادرة على توفير مظلة حماية للنظام العدواني السعودي، وإنما بوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار تستعيد المملكة أمنها المفقود.

فوحدها مصالحة الجيران تقيكم عواقب العدوان. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) November 28, 2020

المصدر: RT