الكاظمي يقيل قائد شرطة ذي قار ويعلن حظر التجوال في المحافظة

أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قرارا بإقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في المواجهات التي وقعت الجمعة، إضافة إلى إعلان حظر التجوال فيها.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الكاظمي، أنه قرر أيضا إلغاء إجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الأهلي في العراق.

وأكد الكاظمي أن "توتير الأوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد وأن لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي أريقت في أحداث اليوم".

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وأضاف أن "الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعدا للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وأن بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني".

وأهاب الكاظمي بكل المواطنين "الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي الزكي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد وأهله الشر".

المصدر: RT