بالصور.. وزيرة مسيحية تشارك في افتتاح مسجد وتحضر خطبة الجمعة في مصر

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزير الأوقاف، ومحافظ دمياط، في افتتاح مساجد الصفا والرحمة والنخيل بمدينة رأس البر في دمياط.

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وتم بناء مساجد الصفا والرحمة والنخيل بالجهود الذاتية وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن "سعادتها في مشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، هذه الافتتاحات للمساجد الجديدة، وهذا اتباع لمسار بدأه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكذلك حضور فضيلة الإمام الأكبر افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية"، موضحة أن هذه "هي القيم المصرية الأصيلة".

RT

RT

RT

وأكدت وزيرة الهجرة أن "رسائل اليوم دليل على عظمة مصر الرائدة في التعايش والتسامح من خلال الأذان في مساجدها والأجراس في كنائسها، ولابد للشباب أن يحافظوا على نعمة هذا الوطن الذي منحنا الله إياه".

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT