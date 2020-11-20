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مصر تفتتح مسجدا شيد منذ قرنين وتقيم فيه صلاة الجمعة (صور)

الثقافة والفن

مصر تفتتح مسجدا شيد منذ قرنين وتقيم فيه صلاة الجمعة (صور)
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افتتح عدد من الوزراء المصريين، اليوم الجمعة، مسجد الإمام الشافعي، حيث أقيمت به شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته.

مصر تفتتح مسجدا شيد منذ قرنين وتقيم فيه صلاة الجمعة (صور)
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كما قام الوزراء بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة الإمام الشافعي والتي بدأت في مارس 2017 تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه.

وقال الدكتور خالد العناني إن مشروع ترميم الجامع هو مشروع ضخم قامت به شركة المقاولون العرب لما لها من خبرة في هذا المجال تحت إشراف الوزارة بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

مصر تفتتح مسجدا شيد منذ قرنين وتقيم فيه صلاة الجمعة (صور)

وشيد مسجد الإمام الشافعي في عهد الخديوي محمد علي توفيق عام 1399هجرية / 1892 ميلادية وهو "يتبع طراز المساجد المغطاة ومشيد من الحجر الجيري وسقفه من الخشب تتوسطه شخشيخة مربعة. ملحق بالجامع قبة ترجع للعصر الأيوبي".

المصدر: RT

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