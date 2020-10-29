محافظة القاهرة: منع احتفالات المولد النبوي بمحيط مساجد آل البيت

أكد مصدر بمحافظة القاهرة، اليوم، منع أي احتفالات ومسيرات لاحتفالات المولد النبوي خاصة بأحياء السيدة زينب ومصر القديمة والبساتين.

وقال المصدر إن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها محافظة القاهرة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر أنه "تم الاتفاق مع مشايخ الطرق الصوفية على منع أي مواكب واحتفالات الصوفية بالمولد النبوي الشريف هذا العام بمحيط مساجد آل البيت".

وأكد أن "الطرق الصوفية" بالقاهرة اقتصرت على الاحتفال مساء اليوم الخميس، بمسجد الإمام الحسين بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور مشايخ "الطرق الصوفية" وعدد من علماء التصوف والأزهر الشريف.

من جانبها، أكدت "الطرق الصوفية" أن الحفل سيكون خاضعا للإجراءات الاحترازية المكثفة حفاظا على صحة المريدين.

المصدر: RT