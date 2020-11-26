قرينة السيسي تكشف جوانب من حياتهما الخاصة (فيديو)

كشفت انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، في ظهور إعلامي نادر، عن جوانب من حياتهما الخاصة، وذلك للمرة الأولى.

وقالت انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة "دي إم سي" إن طبيعة زوجها لم تتغير منذ الزواج، مشيرة إلى أنه "يتسم بالحنان الشديد على كل أسرته الكبيرة، والتي تشمل والدته وإخوته".

وذكرت أنها وزوجها تجمعهما صلة قرابة، موضحة أن والدته هي خالة والدتها.

وأضافت: "والدة السيسي كانت أم لنا جميعا وجمعتنا وقالت لنا طريقة نجاح زواجي انا والسيسي وأن كل واحدة لازم يكون لها خصوصية في منزلها".

وأشارت انتصار السيسي إلى أنها لم تكن تجيد الطبخ وقت زواجها من الرئيس المصري، وأنه من علمها الطبخ ببال طويل.

وعن أكثر طعام يفضله، ذكرت السيدة الأولى أن زوجها يحب كل أنواع الخضراوات، وكذلك السلطة التي يجب أن تكون غنية بها، وأضافت أن أبنائهما تقلديين للغاية بشأن الطعام المحبب إليهم.

وعن شهر العسل، قالت انتصار السيسي انهما لم يقضياه، وذلك لأنه لم يكن لدى زوجها وقتا له بسبب حبه لعمله، موضحة أن "الزواج تم يوم الخميس وذهب السيسي لعمله الأحد".

المصدر: RT