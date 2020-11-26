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العراق.. انفجار قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط بغداد (صور)

أخبار العالم العربي

العراق.. انفجار قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط بغداد (صور)
Reuters
وسط بغداد
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن انفجارا وقع في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح لموقع "السومرية نيوز"، إن "دوي انفجار سمع في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وكشف المصدر الأمني عن طبيعة انفجار الكرادة وسط بغداد، حيث صرح بأن عبوة انفجرت مقابل محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن المنطقة 42.

وأشار إلى أن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بعجلة مدنية وجدار ضمن مقتربات الانفجار. 

وأكد أن ذلك لم يوقع أية إصابات أو خسائر بشرية.

العراق.. انفجار قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط بغداد (صور)
العراق.. انفجار قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط بغداد (صور)
العراق.. انفجار قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط بغداد (صور)

المصدر: "السومرية نيوز"

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