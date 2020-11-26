مقتل ضابط يمني بعد أن اختطفه مسلحون مجهولون في عدن

أفاد مراسلنا بأن مسلحين مجهولين، اعترضوا، مساء الأربعاء، سيارة كانت تقل ضابطا عسكريا بعدن بدوار كالتكس بالمنصورة وقاموا بتصفيته جسديا.

واعترض المسلحون سيارة الضابط، جمال عبد الله تينة، لحظة خروجه من منزل أحد أقاربه برفقة أسرته وأطفاله.

وقال مصدر مقرب من أسرته إن المسلحين انزلوا زوجته وأطفالها بدوار كالتكس واختطفوه.

وعثرت أسرة الضابط على جثته بالقرب من أحد الأحواش بالمنصورة خلال ساعات صباح اليوم.

وتينة هو أحد أقارب وزير الدفاع السابق محمد ناصر أحمد.

المصدر: RT