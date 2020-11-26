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نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع الرئيس اليمني تنفيذ اتفاق الرياض

أخبار العالم العربي

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع الرئيس اليمني تنفيذ اتفاق الرياض
نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان
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بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، جهود تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019.

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وكتب بن سلمان في تغريدة عبر "تويتر" إن لقاء جمعه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وبحثا فيه المستجدات في اليمن.

وأضاف: "أكدت لفخامته حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار".

ورعت السعودية في الخامس من نوفمبر العام الماضي اتفاقا في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد سيطرة الأخير على مدينة عدن وأهم مدن المحافظات الجنوبية.

ونص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

المصدر: تويتر

 

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