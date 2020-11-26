نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع الرئيس اليمني تنفيذ اتفاق الرياض

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، جهود تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019.

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وكتب بن سلمان في تغريدة عبر "تويتر" إن لقاء جمعه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وبحثا فيه المستجدات في اليمن.

وأضاف: "أكدت لفخامته حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار".

التقيت فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية،وبحثناخلال اللقاء المستجدات في اليمن،وأكدت لفخامته حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق،والمضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار ويضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات pic.twitter.com/4IC8Dbl1Xa — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 25, 2020

ورعت السعودية في الخامس من نوفمبر العام الماضي اتفاقا في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد سيطرة الأخير على مدينة عدن وأهم مدن المحافظات الجنوبية.

ونص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

المصدر: تويتر