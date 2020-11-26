محمد علي الحوثي: الصاروخ الذي استهدف "أرامكو" يمني الصنع 100%

جدد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي التأكيد أن الصاروخ الذي استهدف منشأة "أرامكو" السعودية الاثنين الماضي، هو "صناعة يمنية 100%".

وقال: "كلما استمرت السعودية في الحرب على الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية، سيستمر الاستهداف والمواجهة والدفاع عن الأرض والعرض".

وأضاف: "تعرفنا على العدو بممارساته غير الأخلاقية وقصفه واستهدافه المستمر للشعب اليمني، والحصار والحظر الجوي ومنع سفر المرضى للعلاج وقطع رواتب الموظفين وتدمير العملة اليمنية.. الشعب اليمني لا يلين وكلما زاد استهدافه زاد صمودا وثباتا".

وتابع: "السعودية تستهدف وتتآمر على الشعب اليمني منذ 6 سنوات، وكلما استمريتم في التطبيع كلما أكدتم إجرامكم، فالتطبيع وقصف الشعب اليمني والحصار صورة من صور إجرامكم".

وأوضح، أن "العدوان على اليمن، كان سببا من أسبابه تنافس مشروعين.. مشروع خط الحرير الذي تتبناه الصين والمفترض أن تكون موانئ اليمن ترتبط بهذا المشروع، ومشروع (نيوم) الذي امتد فيه جسر الملك سلمان من مصر إلى الجزيرة العربية".

وأكد أن "الشعب اليمني لن يخضع أو يتراجع في مواجهة العدوان وليس أمامه إلا طريق واحد يتمثل في التحرك نحو السلام المشرف أما غير ذلك ستستمر المعركة حتى الانتصار".

وبين، أن صاروخ "قدس" تخطى الدفاعات التي استقدمتها السعودية مؤخرا.. وقال: "اذهبوا إلى أمريكا مجددا واشتروا أسلحة دفاع جديدة لأن الصاروخ كسر المنظومات الدفاعية".

المصدر: "سبأ"