 
مباشر

الحوثيون يهددون السعودية بمواصلة استهداف أراضيها

أخبار العالم العربي

الحوثيون يهددون السعودية بمواصلة استهداف أراضيها
Reuters NAIF RAHMA
جماعة "أنصار الله" الحوثيون - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p82x

قال الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد عبد السلام الحوثي، إن على السعودية "ألا تنتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان".

وكتب على "تويتر": "لم يستطع النظام السعودي رغم استجدائه للتنديدات ومحاولته لعب دور الضحية أن يتجاوز كونه معتديا وباغيا بحق الشعب اليمني".

وأضاف: "العالم يعرف أن النظام السعودي شن عدوانا وحصارا بدأ به وأعلن عنه وما زال فيه، وما دام كذلك فعليه ألا ينتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان ويفك الحصار".

وأعلن الحوثيون الاثنين، مهاجمة محطة وقود في جدة "بصاروخ مجنح نوع "قدس 2" "دخل الخدمة" مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".

من جهته، أكد مجلس الوزراء السعودي، إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية التي تنفذها جماعة الحوثيين، وآخرها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة".

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا