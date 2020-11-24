السعودية: استهداف الحوثيين لمنشآتنا ضرب لعصب الاقتصاد العالمي

أكد مجلس الوزراء السعودي إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية التي تنفذها جماعة الحوثيين، وآخرها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وشدد خلال جلسته التي عقدها عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته".

وأضاف: "نؤكد على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفها".

#خادم_الحرمين_الشريفين يؤكد خلال ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء المكانة الإقليمية والدولية للمملكة، ودورها الرئيس في #مجموعة_العشرين لتحقيق مزيد من التعاون العالمي.#واسpic.twitter.com/JfVQbUgOdg — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 24, 2020



وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية في وقت سابق اليوم، أن "هجوم الحوثيين الصاروخي على منشأة تابعة لها في مدينة جدة غرب المملكة، أحدث فجوة في خزان نفطي مما أدى إلى انفجار ثم حريق تم إخماده بسرعة".

وأعلن الحوثيون أمس الاثنين مهاجمة محطة التوزيع "بصاروخ مجنح نوع "قدس 2" "دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".

وتبعد مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر 600 كم عن أقرب نقطة حدودية مع اليمن.

المصدر: "واس"