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موسكو: الجزائر تلعب دورا بارزا في حل الأزمة الليبية

أخبار العالم العربي

موسكو: الجزائر تلعب دورا بارزا في حل الأزمة الليبية
Facebook@RussieEnAlgerie
سفير روسيا لدى الجزائر، إيغور بيليايف
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أكد سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيلييف أن دور الجزائر "عنصر مهم" في المنطقة الإفريقية والمتوسطية، ومن الطبيعي أن تلعب دورا بارزا في حل الأزمة الليبية.

وفي تصريح لإذاعة الجزائر الدولية اليوم الثلاثاء، أشار السفير الروسي إلى أن الجزائر مرتبطة "ارتباطا كليا ووثيقا بأمن ليبيا نظرا للحدود المشتركة الممتدة بين البلدين ولذلك من "الطبيعي أن تلعب الجزائر دورا له وزنه في دفع الأطراف الليبية إلى المفاوضات والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف".

ولفت الى أن الوضع العام في ليبيا "يتطور في الاتجاه الإيجابي.. نأمل خيرا في المسار السياسي" الذي ترعاه الأمم المتحدة للدفع بالأطراف الليبية للوصول إلى تسوية تنهي الأزمة التي يتخبط فيها هذا البلد منذ 2011.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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