مصر.. سائق قطار "ينسى" التوقف في محطته بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، واقعة فريدة من نوعها حدثت للمرة الأولى، حيث نسي سائق القطار رقم 91 المميز "أسوان – القاهرة" التوقف بمحطة سكك حديد مركز العسيرات.

وكان من المقرر وصول القطار رقم 91 المميز، الساعة 6:45 صباحا، إلا أنه لم يتوقف بمحطة سكك حديد العسيرات إلا بعدها بمسافة حوالي كيلو متر، لإنزال الركاب من أبناء العسيرات.

ولم يتم معرفة السبب الحقيقي من وراء عدم توقف القطار بمحطة العسيرات، واضطر الركاب الى استقلال قطار رقم 733 ركاب والذي يصل بعد القطار رقم 91 بحوالي 45 دقيقة.

مصدر بالسكة الحديد ذكر أن "السائق سيتم إيقافه بمحطة سكك حديد سوهاج لمعرفة السبب من وراء عدم التوقف، وإذا كان السائق قد نسي التوقف سيتم إيقافه عن العمل بشكل فوري وتحويله للتحقيق، وعدم استكماله لرحلة القطار ويتم توفير سائق بديل".

المصدر: RT