وزير الري المصري الأسبق: إثيوبيا حاولت إنشاء سد النهضة عام 1955

أكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، أن إثيوبيا سعت إلى إنشاء سد النهضة منذ عام 1955، وأن لديها مخططا لإقامة 4 سدود بسعة تصل إلى 150 مليون متر مكعب من المياه.

وقال: "الرئيس السابق حسني مبارك رفض المقترح حينها، ومصر رفضت كافة محاولات إثيوبيا لبناء السد قبل 2011".

وحول نتائج ملء سد النهضة بـ74 مليار متر مكعب من المياه، قال: "المفاوض المصري يطالب بالملء وفقا لمستوى الفيضان ودون التأثير على دول المصب، حيث يجب الحفاظ على منسوب محدد من المياه لضمان تشغيل السد العالي، وعدم التأثير سلبا على مياه الشرب والزراعة".

وأشار إلى أن "القيادة المصرية لن تسمح بالمساس بحقوق مصر المائية، ووضعت مجموعة من الحدود لن يسمح بتجاوزها خلال المفاوضات".

وتابع: "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي متقاعسان تجاه أزمة إثيوبيا... منحوا أبي أحمد جائزة نوبل بدلا من إدانته".

ناصر حاتم القاهرة