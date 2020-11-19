 
مباشر

مصر تطالب باتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

أخبار العالم العربي

مصر تطالب باتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة
سد النهضة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6tm

أعلنت القاهرة ضرورة استئناف التفاوض من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

إقرأ المزيد
السودان يرفض تمديد مفاوضات سد النهضة ويعترض على منهجيتها
السودان يرفض تمديد مفاوضات سد النهضة ويعترض على منهجيتها

وأوضحت في بيان حول مفاوضات سد النهضة التي جرت اليوم الخميس، أنها أكدت خلال الاجتماع على أهمية استئناف التفاوض من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة التي عقدت على مدار الأشهر الماضية.

وأعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا