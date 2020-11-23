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عبد الله الثاني يبحث مع بايدن العلاقات الثنائية وجائحة كورونا

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عبد الله الثاني يبحث مع بايدن العلاقات الثنائية وجائحة كورونا
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والمرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن
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بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين في اتصال هاتفي مع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، جملة ملفات هامة على رأسها العلاقات الثنائية، وجائحة كورونا.

وأشار بيان صدر عن الديوان الملكي إلى أن "الملك عبد الله الثاني بحث مع بايدن علاقات الصداقة المتينة بين البلدين، وأطر توسيعها".

وأضاف: "أعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تطلعه للعمل مع المرشح الديمقراطي لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع: "أكد الملك عبد الله الثاني، على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا المستجد، وسبل مكافحته".

المصدر: "بترا"

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