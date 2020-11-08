الملك الأردني يهنئ بايدن بالفوز الانتخابي وينشر صورة لهما

انضم الملك الأردني عبدالله الثاني إلى القادة العرب الذين هنأوا المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأعرب العاهل الأردني في تغريدة باللغة الإنجليزية نشرها على حسابه في "تويتر" عن تهانيه إلى بايدن والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وتابع: "أتطلع إلى العمل معكم على مواصلة تعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة، لصالح أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار"

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and VP-Elect @KamalaHarris. I look forward to working with you on further advancing the solid historic partnership between Jordan and the United States, in the interest of our shared objectives of peace, stability and prosperity pic.twitter.com/Q5qN565nGa — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 7, 2020

وخلافا عن تهاني باقي القادة العرب، أرفق الملك التغريدة بصورة تجمعه مع بايدن.

المصدر: RT