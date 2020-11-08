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الملك الأردني يهنئ بايدن بالفوز الانتخابي وينشر صورة لهما

أخبار العالم

الملك الأردني يهنئ بايدن بالفوز الانتخابي وينشر صورة لهما
Reuters Muhammad Hamed
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انضم الملك الأردني عبدالله الثاني إلى القادة العرب الذين هنأوا المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأعرب العاهل الأردني في تغريدة باللغة الإنجليزية نشرها على حسابه في "تويتر" عن تهانيه إلى بايدن والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وتابع: "أتطلع إلى العمل معكم على مواصلة تعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة، لصالح أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار"

وخلافا عن تهاني باقي القادة العرب، أرفق الملك التغريدة بصورة تجمعه مع بايدن.

المصدر: RT

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