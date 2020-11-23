محاولة مغربية لتوحيد المؤسسة التشريعية في ليبيا

التحق أمس عدد من أعضاء مجلس النواب المتمركز في طبرق بنواب آخرين من المجلس الموازي في طرابلس كان وصل المغرب، وذلك لعقد اجتماع مشترك في مدينة طنجة.

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وذكرت "بوابة الوسط" أن أعضاء مجلس النواب الموازي في طرابلس ، توجهوا في وقت سابق إلى المغرب لعقد اجتماع تشاوري مع زملائهم في مجلس طبرق، تعقبه "جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا"، سيتم الاتفاق على موعدها خلال هذا الاجتماع.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" في وقت سابق عن مصدر دبلوماسي مغربي أن "مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق سيعقد الاثنين جلسة مشاورات موحدة برعاية مغربية لتجاوز الخلافات القائمة"، مضيفا أن "أعضاء من مجلس النواب الليبي وصلوا بالفعل إلى مدينة طنجة حيث ستعقد الجلسة التي تهدف إلى إنهاء الانقسامات الداخلية بين أعضاء مجلس النواب".

وكان رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي قد أشار في رسالة إلى نظيره الليبي عقيلة صالح إلى أن عقد مثل هذا الاجتماع يندرج في إطار مساعي المغرب الرامية إلى توحيد المؤسسة التشريعية الليبية، وتذليل الصعاب التي تعيق العملية السياسية في هذا البلد، وفق سبوتنيك.

المصدر: بوابة الوسط + سبوتنيك