تحذيرات من إصابة النظام الصحي في غزة بالشلل بسبب تزايد حالات كورونا

حذر مستشارون في الصحة العامة من أن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في غزة، قد تتسبب في عجز النظام الصحي عن استيعاب المرضى في القطاع بحلول الأسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة الاستشارية لمواجهة كورونا في غزة عبد الرؤوف المناعمة إن "مرضى كوفيد-19 يشغلون 79 جهازا من أصل 100 جهاز تنفس صناعي موجودة في غزة".

وأضاف: "إذا بقيت الأمور على هذه الوتيرة من الارتفاع لن يكون النظام الصحي قادرا على استيعاب هذه الحالات، وستكون هناك حالات بحاجة لعناية مركزة ولن تجد لها مكانا في المشافي".

من جهته، أكد مسؤول الطوارئ في مكتب غزة لمنظمة الصحة العالمية عبد الناصر صبح، أنه "خلال أسبوع سوف تستنفد القدرة على رعاية الحالات الحرجة".

وقال: "هذا مؤشر خطير لأن معظم هؤلاء يكونون في حاجة لإدخالهم للمستشفيات".

وسجل قطاع غزة الذي يعاني سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة من الزحام والفقر، نحو 14 ألف إصابة و65 وفاة بفيروس كورونا، معظمها منذ أغسطس الماضي.

المصدر: "رويترز"