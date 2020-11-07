431 مصابا جديدا بكورونا في فلسطين ووفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

قالت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن عدد الإصابات الجديدة بكورونا قد بلغ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 431 إصابة، 250 منهم في قطاع غزة، بالإضافة إلى وفاة واحدة.

وأوضحت الوزيرة أن 34 مصابا يتلقون العلاج "في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وبلغ عدد الإصابات بوباء كورونا في فلسطين منذ بداية تفشيه في شهر مارس الماضي 69612 إصابة، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، تعافى منها61471، فيما توفي 586 مصابا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 69612 إصابة تعافى منها 61471 وتوفي 586.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية